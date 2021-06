Washington Vicinity Motor bestätigt Unterstützung des US-Bundesstaats Washington durch einen staatlichen Zuschuss für die Elektrifizierung des Verkehrs

Das Unternehmen erhält eine Beihilfe in Höhe von $ 300.000 im Rahmen des Strategic Reserve Fund (SRF) des Handelsministeriums des US-Bundesstaats Washington für wirtschaftliche Entwicklung

VANCOUVER, BC - 7. Juni 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) („Vicinity Motor“ oder das „Unternehmen“) (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Lieferant von Fahrzeugen, die mit Strom, komprimiertem Erdgas (CNG), Gas und sauberem Diesel betrieben werden, gab heute bekannt, dass das Handelsministerium des US-Bundesstaats Washington der Regional Economic Partnership (REP) am Port of Bellingham (Port) im Rahmen des Strategic Reserve Fund (SRF) für wirtschaftliche Entwicklung eine Beihilfe in Höhe von $ 300.000 zur Unterstützung von Vicinity beim Bau seines neuen Elektrobus-Montagewerks Vicinity Lightning im Bezirk Whatcom, Washington, gewährt hat.

Die Beihilfe des Handelsministeriums des Bundesstaats Washington für wirtschaftliche Entwicklung ist Teil einer größeren Gruppe von Beihilfen des Bundesstaats, deren Schwerpunkt auf Investitionen mit hoher Schlagkraft in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Resilienz liegt.

„Wir fühlen uns geehrt, diesen Zuschuss zur Unterstützung unserer Mission zu erhalten, den Übergang zu emissionsarmen und emissionsfreien Optionen bei öffentlichen Verkehrsbetrieben im Bundesstaat Washington und in ganz Nordamerika zu ermöglichen“, sagte William Trainer, der Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Diese Beihilfe trägt zur Unterstützung des Ausbaus der Produktionskapazität unserer Montagelinie für Elektrofahrzeuge (EF) in unserem geplanten Buy-America-konformen Montagewerk im Bundesstaat Washington bei.

„Parallel zu unserem jüngsten Vertragsabschluss, durch den die Verkehrsbetriebe in Washington das Recht erhalten, aus unserem soliden Bus-Portfolio einzukaufen, bauen wir eine starke und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehung mit lokalen und bundesstaatlichen Betrieben auf, um die Entwicklung öffentlicher Nahverkehrssysteme der nächsten Generation zu unterstützen. Unsere Partnerschaft mit dem lokalen Umfeld wird Schritt für Schritt umfangreicher, zumal wir beabsichtigen, mehr als $ 20 Millionen in Grundstücke, Bauprojekte, Sachanlagen und die Schaffung von existenzsichernden EF-Arbeitsplätzen in unserem Montagewerk zu investieren“, so Trainer abschließend.