Megawatt mobilisiert für IP-Studie bei "Cobalt Hill-Projekt"

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012) hat bekannt gegeben, dass "SJ Geophysics of Delta, BC" begonnen hat beim Cobalt Hill-Projekt des Unternehmens eine 3D-Induzierte Polaritätsuntersuchung (IP) durchzuführen. Cobalt Hill besteht aus acht Mineral-Claims mit einer Fläche von ca. 1.727,43 Hektar in der "Trail Creek Mining Division" in der Nähe von Castlegar in der Provinz British Columbia.

Die Untersuchung umfasst 22,8 Linienkilometer und soll eine große Goldbodenanomalie testen. Der Umfang der Untersuchung wurde erweitert, um auch ein Kupfer-Kobalt-Vorkommen zu testen, als diese Art von Mineralisierung auf dem Grundstück beprobt wurde. Die Untersuchung wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein, die Ergebnisse werden interpretiert, um Bohrziele für die erste Bohrphase zu definieren.

MegaWatt ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken in Kanada beschäftigt. Das Unternehmen hält eine 100 % ungeteilte Beteiligung, vorbehaltlich einer NSR von 1,5 % auf alle Basiselemente, Seltenerdelemente und Edelmetalle, am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, bestehend aus acht Mineralclaims mit einer Fläche von ca 1,727.43 Hektar, die in der Provinz British Columbia, Kanada, liegen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60 prozentige Beteiligung an einem Unternehmen, das indirekt 100 % (vorbehaltlich einer NSR von 2 %) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Tyr-Silberprojekt und dem Century South-Silber-Zink-Projekt (siehe Pressemitteilung vom 13. August). 2020), eine indirekte 100 %-Beteiligung (vorbehaltlich einer NSR von 1 2% NSR) in und zum Lithiumgrundstück "Route 381", bestehend aus 40 Mineral-Claims im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, mit einer Fläche von 2.126 Hektar.