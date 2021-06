Modern Plant-Based Foods steigt in den Markt für Fertiggerichte ein

VANCOUVER, BC, (KANADA), 8. JUNI 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“ oder „Gesellschaft“), ein Anbieter von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt geben zu können, dass Modern Meat, sein Sortiment an Alternativprodukten zu Fleisch, nun in Form von Fertiggerichten in Einzelhandelsgeschäfte in ganz British Columbia ausbaut. Die verzehrfertigen veganen Gerichte sind derzeit bei Modern Wellness Bars in Vancouver erhältlich.