Lockdown-Ende beflügelt Geschäft von Zara-Mutter Inditex

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Öffnung fast aller Geschäfte nach den Lockdowns im Winter lässt den Textilhändler Inditex auf bessere Geschäfte hoffen. Derzeit seien 98 Prozent der Läden geöffnet, teilte der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende April legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund die Hälfte auf mehr als 4,9 Milliarden Euro zu. In der Zeit vom 1. Mai bis 6. Juni lag der Erlös währungsbereinigt sogar mehr als doppelt so hoch wie kurz nach Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor - und fünf Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019.

"Die Erholung kommt weiter in Schwung", fasste das Unternehmen die Entwicklung zusammen. In den Monaten Februar bis April, die bei Inditex dem ersten Geschäftsquartal entsprechen, war noch fast ein Viertel der Ladenöffnungszeiten wegen staatlicher Beschränkungen weggefallen. Ende April seien dann 84 Prozent der Geschäfte geöffnet gewesen, hieß es. Zudem profitierte der Konzern vom Ausbau seines Online-Geschäfts.

Der Umsatzsprung ließ auch den Gewinn von Inditex wieder sprudeln. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 1,2 Milliarden Euro gut zweieinhalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 421 Millionen Euro und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust in ähnlicher Höhe angefallen./stw/men