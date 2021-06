09.06.2021 – Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6)- Aktie macht wieder Spass – 2016 teilweise unter 3,00 EUR gehandelt, Dank Veto Obamas nicht zu 6,00 EUR von der chinesischen Fuijan Grand Chip übernommen worden. Und aktuell mit einem Kurs von 18,35 EUR aus dem XETRA-Handel gegangen – Plus 7,75 %. Klar bei der Nachricht. Veröffentlicht um 17:18 Uhr. Warum so kurz vor XETRA-Handelsschluss mögen andere beantworten. Egal. Die Nachricht ist sehr gut:

Prognose hoch! Grossaufträge und gute Stimmung unter den Kunden…

Am 29.04.2021 war man bereits optimistisch für 2021: Für das Geschäftsjahr 2021 erwartete der Vorstand Aixtrons signifikantes Wachstum: Ausgehend von den Ergebnissen für die ersten drei Monate des Jahres 2021 und der internen Einschätzung der Nachfrageentwicklung bestätigte der Vorstand die zuvor abgegebene Jahresprognose: Beim Auftragseingang ging der Vorstand von einem Wert am oberen Ende der Bandbreite von 340 Mio und 380 Mio EUR aus. Und beim Umsatz wurde erwartet, dass AIXTRON das obere Ende der Bandbreite zwischen 320 Mio und 360 Mio EUR erzielen könnte. Weiterhin sollte eine Brutto-Marge von etwa 40% erwirtschaftet werden. Aufgrund der verbesserten Umsatzerwartungen hob der Vorstand seine Erwartung bei der EBIT-Marge von zuvor 16% auf nun rund 18% an. UND JETZT:

„Dementsprechend erhöht der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und erwartet Auftragseingänge in einer Bandbreite von EUR 420 Mio. bis EUR 460 Mio. (zuvor: am oberen Ende von EUR 340 Mio. bis EUR 380 Mio.), Umsatzerlöse von EUR 400 Mio. bis EUR 440 Mio. (zuvor: am oberen Ende von EUR 320 Mio. bis EUR 360 Mio.), eine Bruttomarge von etwa 40% des Umsatzes (zuvor: etwa 40%) und eine EBIT-Marge von 20% bis 22% des Umsatzes (zuvor: rund 18%).“

(Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Aixtron)

Quantensprung – warum?

Aixtron konnte kurzfristig eine Reihe von Großaufträgen buchen und erwartet auch für den Rest des Jahres eine starke Kundennachfrage. Diese sehr positive und über den Erwartungen liegende Auftragslage soll zu einer Erhöhung von Auslieferungen und Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2021 führen. Zudem würden die Auftragseingänge im zweiten Quartal 2021 auf dem hohen Niveau des ersten Quartals 2021 erwartet. Und Aixtron besetzt nun mal Zukunftsthemen: Digitalisierung, 5G-Technologie, schnelle Datenübertragung, Chipindustrie und… Dazu Kunden wie Apple…