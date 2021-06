DGAP-News SYNLAB bleibt offizieller COVID-19-Testpartner der UEFA in der Saison 2021/2022 und für die UEFA EURO 2020 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.06.2021, 07:30 | 101 | 0 | 0 10.06.2021, 07:30 | SYNLAB bleibt offizieller COVID-19-Testpartner der UEFA in der Saison 2021/2022 und für die UEFA EURO 2020 ^

DGAP-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation SYNLAB bleibt offizieller COVID-19-Testpartner der UEFA in der Saison 2021/2022 und für die UEFA EURO 2020

10.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SYNLAB AG

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

SYNLAB bleibt offizieller COVID-19-Testpartner der UEFA in der Saison 2021/2022 und für die UEFA EURO 2020

* SYNLAB wird von der UEFA zum "UEFA-Labordiagnostik-Anbieter 2021/2022" ernannt und verantwortet die COVID-19-Testungen von Teams, Offiziellen und Mitarbeitern - diese Testungen sind ein wesentlicher Bestandteil des UEFA "Return to Play"-Protokolls

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen, und aktueller Diagnostikdienstleister der UEFA, des Dachverbandes des europäischen Fußballs, führt in der kommenden Fußballsaison erneut PCR-Testungen auf SARS-CoV-2 für Turnierspiele der UEFA durch. Nach Vereinbarung mit der UEFA wird SYNLAB als offizieller "UEFA Laboratory Diagnostics Provider 2021/2022" die Umsetzung des strengen "Return to Play"-Protokolls unterstützen, um die bestmögliche Sicherheit für Teams, Offizielle und den Mitarbeiterstab zu schaffen.

Mit der Verlängerung der Zusammenarbeit wird SYNLAB sein umfassendes europäisches Labornetzwerk nutzen, um alle 24 Teams, Offizielle und Mitarbeiter an allen 11 Spielorten während der UEFA EURO 2020 regelmäßig zu testen.

SYNLAB hat im Laufe der Saison 2020/2021 mehr als 160.000 PCR-Tests für Turnierspiele der UEFA erfolgreich durchgeführt. SYNLAB und seine Partnerlabore werden weiterhin alle Beteiligten vor jedem Spiel mit der RT-PCR oder einer medizinisch gleichwertigen Testmethode auf SARS-CoV-2 testen. Auch in der kommenden Saison dürfen nur Personen mit negativem Testergebnis an Spielen teilnehmen oder diese besuchen. Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB, sagt: "Wir freuen uns, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der UEFA fortsetzen zu können. Mit SYNLABs klarem Bekenntnis zu medizinischer Exzellenz und der breiten Diagnostikexpertise, werden wir unsere umfassende europäische Fachkompetenz nutzen um regelmäßige Testungen von Spielern, Offiziellen und Mitarbeitern bestmöglich zu implementieren. Mit Blick auf die UEFA EURO 2020 sind wir stolz darauf, zur größtmöglichen Sicherheit für Europas einzigartiges Fußballfest beitragen zu dürfen. In Zeiten der COVID-19-Pandemie wird dieses Turnier Millionen - wenn nicht gar Milliarden - von Menschen in Europa und darüber hinaus Freude bereiten."

Seite 2 ► Seite 1 von 2 SYNLAB Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: SYNLAB Holding - Europas größter Laborbetreiber Wertpapier

SYNLAB Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer