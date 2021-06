HANNOVER/REGENSBURG (dpa-AFX) - Vernetzte und automatisierte Fahrzeuge sind anfällig für Hacker-Attacken - der Zulieferer Continental sieht aber Chancen, diese mit fortschreitender Entwicklung besser abwehren zu können. "Wir haben die Gelegenheit, hier einen wesentlichen Vorsprung zu erreichen", sagte Monique Lance, Managerin bei der Conti-Tochter Argus Cyber Security, am Donnerstag in einer Online-Konferenz über IT-Technologien bei dem Dax -Konzern.

Die Datensicherheit in Autos ist nach Einschätzung der Expertin "einer der wenigen Bereiche", in denen Internet-Kriminelle oft selbst noch nicht so weit seien. Unabhängig davon gelte es aber, die Risiken genau im Blick zu behalten, betonte Lance. Der Aufbau zusätzlicher Schnittstellen zwischen Fahrzeugen, Netzwerken und digitalen Infrastrukturen könne verschiedene Einfallstore für Cyber-Bedrohungen mit sich bringen.