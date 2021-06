Mit Discount-Zertifikaten auf die Fraport-Aktie können Anleger in den nächsten sechs Monaten nicht nur bei einem Kursanstieg zu einer Jahresbruttorendite im Bereich von 20 Prozent kommen.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen sorgten für die berechtigten Hoffnung auf eine bald bevorstehende Wiederaufnahme der Reisetätigkeit. Die Erwartung eines steigenden Passagieraufkommens bewirkte einen kräftigen Kursanstieg der im MDAX gelistete Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303).

Wurde die Aktie noch am 22. April 2021 unterhalb von 50 Euro gehandelt, so überwand sie nach der Veröffentlichung der etwas weniger schlechter als erwartet ausgefallenen Zahlen für das erste Quartal sogar wieder die Marke von 60 Euro. Am 9. Juni 2021 verzeichnete die Fraport-Aktie bei 62,42 Euro ein neues 12-Monatshoch. Mit Kurszielen von bis zu 63 Euro (UBS) wird die Aktie in den aktuellsten Analysen als haltenswert eingestuft.