Vorab kann man sagen: Alle wichtigen Tagesordnungspunkte verliefen „normal“. Na ja fast alle. Wichtige Abstimmungspunkte wie Entlastungen der Organe, Verwendungsbeschluss für den Bilanzgewinn – der übrigens auf neue Rechnung vorgetragen wurde -, Wahl des Abschlussprüfers und auch die manchmal kontroversen „Vergütungen der Organe“ wurden durchgewunken. Mit überzeugenden Mehrheiten.

Insgesamt hat sich SAF im Pandemiejahr 2020 gut gehalten

Was in seinem Bericht an die Aktionäre auch Alexander Geis, Vorstandssitzender der SAF-HOLLAND SE betonte: „Wir haben in einem herausfordernden Umfeld hervorragende Ergebnisse erzielt. Einmal mehr hat sich dabei unser robustes und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell bezahlt gemacht. Neben der starken Marktposition in den Kernmärkten Europa und Nordamerika war es unser profitables Ersatzteilgeschäft, welches sich ergebnisstabilisierend ausgewirkt hat. Darüber hinaus war unser gutes Krisenmanagement ein wesentlicher Grund dafür, dass wir das Geschäftsjahr 2020 besser abschließen konnten als noch zu Beginn der COVID-19-Pandemie erwartet.“

Und mit der Entwicklung im ersten Quartal 2021 können die Aktionäre eigentlich zufrieden sein

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021 und die Strategie 2025 sagte Alexander Geis: „Der Start in das neue Geschäftsjahr war ebenfalls sehr gut. Die Entwicklung der Auftragseingänge ist weiterhin sehr erfreulich. So sind wir zum Beispiel in der Region EMEA mit den Achsenwerken in Bessenbach und Düzce (Türkei) inzwischen fast bis Jahresende ausgelastet. Bereits im April bzw. Mai wurden deshalb alle drei Werke vom 2-Schichtbetrieb auf den 3-Schichtbetrieb umgestellt. Die Produktionsteams arbeiten derzeit an einer weiteren Kapazitätserhöhung, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Unser Fokus in den kommenden Jahren liegt auf der langfristigen Wertststeigerung des Unternehmens und beinhaltet profitables Umsatzwachstum, Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf rund 8 Prozent bis spätestens 2023, Verbesserung der Cashflow-Generierung und Optimierung des Verschuldungsgrades.“