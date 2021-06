Das C3.ai Digital Transformation Institute kündigt die Vergabe von Fördermitteln für KI im Bereich Energie und Klimasicherheit an

Das Institut vergab insgesamt 4,4 Millionen USD in Form von Barmitteln aus dieser Ausschreibung, der zweiten Ausschreibung, die das Institut seit der Gründung der Organisation im März 2020 durchgeführt hat. Zusätzlich zu den Bargeldprämien erhalten die Forscherteams Zugang zu bis zu 2 Millionen USD für Azure-Cloud-Rechenressourcen, bis zu 800.000 Supercomputing-Node-Stunden auf dem Petascale-Supercomputer Blue Waters am National Center for Supercomputing Applications (NCSA) an der University of Illinois in Urbana-Champaign, bis zu 25 Millionen Rechenstunden auf Supercomputern am National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) des Lawrence Berkeley National Laboratory und kostenloser, unbegrenzter Zugriff auf die C3 AI-Suite, die in der Microsoft Azure Cloud gehostet wird.

„Die Energieinfrastruktur der Welt muss radikal verändert werden, um die Auswirkungen der globalen Energieerzeugung zu bewältigen“, sagte Thomas M. Siebel, Vorsitzender und CEO von C3 AI. „Angesichts dieser Krise ist das Institut stolz darauf, die besten und intelligentesten Köpfe zusammenzubringen und die Richtung und Führungsrolle zu übernehmen, um objektive Analysen und KI-basierte, datengesteuerte Wissenschaft für die Klimasicherheit zu fördern.“

„Das Streben nach einer nachhaltigen Zukunft mithilfe von Fortschritten in Wissenschaft und Technik ist von entscheidender Bedeutung“, sagte Eric Horvitz, Chief Scientific Officer bei Microsoft. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem C3.ai Digital Transformation Institute die Grundlagenforschung zu Energie und Klima an führenden Universitäten zu unterstützen.“