Osnabrück (ots) - DGB kritisiert Pflegereform als Etikettenschwindel und warnt

vor Lohndumping



Hoffmann: Das ist wirklich mies, was die Koalition da macht



Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die vom Bundestag beschlossene

Pflegereform als "Etikettenschwindel" kritisiert und Änderungen verlangt.

DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ): "Das Gesetz kommt einer Einladung zum Lohndumping gleich und muss

unbedingt korrigiert werden. Es besteht das Risiko, dass es zu massiven

Unterbietungen bei den Löhnen kommt." Dies sei natürlich auch kein Zeichen der

Wertschätzung für die Beschäftigten in der Pflege. "Das ist wirklich mies, was

die Koalition da macht."





Richtig wäre es nach den Worten des DGB-Vorsitzenden gewesen, sich beiTarifbindungen an Flächentarifverträgen oder den Regelungen mit den Kirchen zuorientieren. Er kritisierte: "Jetzt wird stattdessen das regionale Tarifniveauzur Referenz gemacht. Da kann auch ein bestehender oder schnell nochausgehandelter Dumping-Haustarifvertrag zur Anwendung kommen. Und das soll dannder Maßstab sein für die Erstattung über die Pflegekassen."Die Pflegereform sieht unter anderem vor, dass Pflegeeinrichtungen ab September2022 nur noch dann mit den Pflegekassen abrechnen können, wenn sie nachTarifverträgen oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Um Pflegebedürftige vonsteigenden Zuzahlungen zu entlasten, sollen sie Zuschläge bekommen.+++__________________________________________________________________________Rente mit 68? DGB warnt vor "Rentenkürzungsprogramm" und mahnt Wähler, genauhinzusehenHoffmann: Debatte noch lange nicht beendet - Plädoyer für mehr Erwerbstätigkeitvon Frauen und für mehr EinwanderungOsnabrück. Der DGB erwartet trotz anderslautender Äußerungen führender Politikerweitere Debatten über ein höheres Rentenalter. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Die Rentendebatte istdamit überhaupt nicht erledigt. Sie wird munter weitergehen. Da darf man auchauf das immer noch nicht vorliegende Wahlprogramm der Union gespannt sein, dennin der CDU gibt es starke Kräfte, die eine Verlängerung der Lebensarbeitszeitherbeisehnen." Entsprechender Druck komme zudem auch von den Arbeitgebern.Hoffmann reagierte damit auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beimBundeswirtschaftsministerium. Die Wissenschaftler hatten mit Blick auf dieRentenfinanzen unter anderem für eine Rente mit 68 plädiert.Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hatte dazu gesagt, derzeit stehe dieRente mit 67. Es sei aber auch klar, "dass wir irgendwann möglicherweise malnachdenken müssen, auch Lebensarbeitszeiten zu verändern".Hoffmann forderte: "Alle Parteien - auch die Christdemokraten - müssen denWählern klar sagen, was sie wollen, denn die Rentenfrage war immer eine zentralesoziale Frage." Mit Blick auf die Bundestagswahl fügte der DGB-Chef hinzu, mankönne den Menschen nur empfehlen: "Schaut euch das Kleingedruckte genau an, wennihr eine sichere Perspektive fürs Alter haben wollt."Der Gewerkschafter kritisierte, der Vorschlag der Wissenschaftler sei "nichtsanderes als ein Rentenkürzungsprogramm". Er plädierte stattdessen fürgrundlegende strukturelle Verbesserungen. "Die Frage ist: Wie aktiviere ich dasgesamte Erwerbspotenzial, das wir in Deutschland haben?" Vor allem für Frauenmüsse es deutliche Verbesserungen geben.Hoffmann forderte außerdem unter anderem, wieder mehr Langzeitarbeitslose in denersten Arbeitsmarkt zu holen. Auch müsse Deutschland als Einwanderungslandattraktiver werden. Arbeitsmarktexperten gingen davon aus, "dass wir jährlicheinen Einwanderungsbedarf von mehr als 300.000 Arbeitskräften haben". Es gebeviele Möglichkeiten, die Erwerbsquote zu erhöhen und so die Finanzen derSozialversicherungen zu stabilisieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4939699OTS: Neue Osnabrücker Zeitung