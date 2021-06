Diese Industrie wird den Markt auf Jahre hin übertreffen

Wenn wir über Gaming nachdenken, geht es nicht mehr nur um Videospiele. Es geht um alles, von Grafikkarten – AMD (WKN:863186), NVIDIA (WKN:918422) und Intel (WKN:855681) – über Streaming bis hin zu In-Game-Käufen. Heute sind 45 % der U.S. Gamer Frauen. Das Durchschnittsalter eines Gamers liegt bei 34 Jahren. Und der durchschnittliche Haushalt hat zwei Gamer. In diesem Zusammenhang wurde beobachtet, dass Frauen etwa 65 % der gesamten Mobile-Gaming-Population ausmachen und mehr für In-Game-Käufe ausgeben als männliche Gamer.

In diesem Artikel spreche ich über die Gaming-Branche und warum ich glaube, dass diese Branche in den kommenden Jahren den Markt übertreffen wird.

Millennials wurden 2016 die größte Generation. Im Jahr 2021 werden sie ihren Höhepunkt der Kaufkraft erreichen und die wichtigste Demographiegruppe im Gaming sein.

Jetzt lass uns über Zahlen sprechen. Die Ausgaben für Videospiele in den USA sind im ersten Quartal 2021 um 30 % gestiegen. Gamer luden in dem Quartal jede Woche rund eine Milliarde Titel herunter, ein Anstieg von 15 % im Jahresvergleich mit Spielen wie Among Us, Nintendos Animal Crossing: New Horizons, und Call of Duty: Black Ops Cold War, die zu den meistverkauften und meistgespielten Spielen des Quartals gehörten. Die Downloads von Google Play-Spielen stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf 11 Milliarden, während die Gesamtausgaben der Verbraucher für Spiele 22 Milliarden US-Dollar erreichten. iOS-Spieler gaben mit 13 Milliarden US-Dollar am meisten aus, ein Anstieg von 30 % im Jahresvergleich, während Gamer 9 Milliarden US-Dollar auf Google Play ausgaben, ein Anstieg von 35 %.

In-Game-Kosmetik

Gaming hat in den letzten zwei Jahrzehnten auch Live-Service-Spiele hervorgebracht, die oft kostenlos zu spielen sind und üblicherweise über Skins für In-Game-Avatare monetarisiert werden. Marken haben festgestellt, dass In-App-Gaming-Erlebnisse eine erfolgreiche Form der Monetarisierung sind. Louis Vuitton kündigte beispielsweise 2019 In-Game-Skins für League of Legends an, die sich als beliebtes kosmetisches Item für Gamer erwiesen. Fortnite, das gerade mit dem Prozess Epic Games gegen Apple im Rampenlicht steht, hat sich zuvor mit Air Jordan, der NFL, Fußballteams und zuletzt Neymar Jr. zusammengetan, um Gegenstände aus der realen Welt ins Spiel zu bringen.