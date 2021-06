MORGAN STANLEY belässt Holcim auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Holcim von 69 auf 73 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Cedar Ekblom sieht in einer Branchenstudie vom Montag vor allem Zementhersteller als Profiteure des Bauzyklus. Den Papieren von HeidelCement und Holcim gibt sie den Vorzug vor CRH./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





