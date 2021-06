Wohlstandstreiber, Disruptor oder Bedrohung? Neue Studien vermessen den E-Commerce

Berlin (ots) - Die Corona-Krise hat Handel und Gesellschaft einen digitalen

Schub verliehen. Mittlerweile setzen 87 Prozent der Deutschen beim Einkaufen

voraus, dass Händler online sichtbar sind. Umgekehrt starten heute 67 Prozent

aller jungen Händler mit einem rein digitalen Geschäftsmodell. Dazu im

Widerspruch steht, dass das rasante Wachstum des E-Commerce teils als eine

Bedrohung wahrgenommen wird. Müssen wir uns also Sorgen um den Handel von Morgen

machen? Geht der Rückgang traditioneller Handelsstrukturen wirklich zulasten von

Innenstädten, Arbeitsplätzen und Umwelt? Und was sagen eigentlich die

wissenschaftlichen Fakten dazu?



Symposium stellt drei neue Studien vor





- Copenhagen Economics: Die Bedeutung des E-Commerce für die deutsche Wirtschaft- Oliver Wyman: Ist E-Commerce gut für Europa? Auswirkung auf Wirtschaft undUmwelt- Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln: Wertschöpfung imOnlinehandelDie Ergebnisse der Studien werden am 17. Juni 2021 von 14:30 bis 16:00 Uhr ineinem Online-Event des bevh vorgestellt, hier geht es zur Anmeldung(https://zoom.us/webinar/register/WN_7wRQpajPT3CIsO7BFjbZew) .Erstmals haben gleich drei wissenschaftliche Studien den Fußabdruck desE-Commerce mit Blick auf die gesellschaftliche Wertschöpfung, dasVerbraucher-Wohlbefinden und Nachhaltigkeit gemessen. Es zeigt sich, dass dieBranche mit insgesamt 1.260.000 Beschäftigten heute einer der wichtigstenTreiber neuer Arbeitsplätze ist. Im Jahr 2019 erreichten die E-Commerce-Umsätzeim B2B-Bereich einen geschätzten Wert von 369 Mrd. Euro, im B2C-Bereich 99 Mrd.Euro. Dies entspricht einem Beitrag zum BIP von 100 Mrd. Euro entlang dergesamten Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Verbrauch. Das machtwiederum 2,9 Prozent des gesamten deutschen BIP aus. Dieser direkte Effektschließt noch nicht die weiteren Produktivitätsgewinne und den oben genanntenZuwachs des Consumer Welfare ein. Und auch in Sachen klimaschädlicher Emissionenist der E-Commerce nachhaltiger als sein Ruf. In den Segmenten FMCG, Bücher undElektronikprodukte verursacht der digitale Handel nur circa 25 bis 40 Prozent soviel Kohlendioxid-Emissionen wie der stationäre Handel.Impulsgeber:Julia Sabine Wahl, Managing Economist, Copenhagen Economics A/S(https://www.copenhageneconomics.com/)Joris D'Incà, Partner, Oliver Wyman (https://www.oliverwyman.de/)Prof. Dr. Werner Reinartz, Direktor, Institut für Handelsforschung an derUniversität zu Köln (IFH) (https://www.ifhkoeln.de/)Moderation:Daniela Bleimaier & Martin Groß-Albenhausen,Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.