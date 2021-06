Sieben Projekte mit dem Deutschen Demografie Preis 2021 ausgezeichnet / Veränderte Arbeitswelt verlangt nach innovativen Lösungen (VIDEO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Ein passives Exoskelett, das den Körper bei der anstrengendenStahlproduktion entlastet, eine Pflegegenossenschaft, in der sich Pflegekräfteund Pflegebedürftige selbst organisieren, Ruheständler, die einspringen, wo Notan Frau oder Mann ist - die Bandbreite der Projekte ist enorm. Sie haben einesgemeinsam: Sie greifen die Herausforderungen durch den demografischen Wandel inbesonders innovativer Form auf. Und haben dafür gestern den Deutschen DemografiePreis 2021 (https://deutscher-demografie-preis.de/) gewonnen. Die Auszeichnungwürdigt zum zweiten Mal Unternehmen, Netzwerke und Vereine, die außergewöhnlicheIdeen und nachahmenswerte Projekte realisiert haben.Trotz der andauernden Pandemie waren fast 60 Projekte in sieben Kategorieneingereicht worden. Die Preisträger*innen bilden dabei die ganze Bandbreitedessen ab, was trotz Corona möglich war und ist - von lokalen Vereinen überüberregionale Netzwerke bis hin zu internationalen Unternehmen. Träger desPreises ist Das Demographie Netzwerk e.V. (https://demographie-netzwerk.de/)Geschäftsführerin Martina Schmeink machte zu Beginn der Verleihung auf dieAusgangslage aufmerksam: "Wir verlieren in den nächsten 15 Jahren in Deutschlandrund 1,7 Millionen Arbeitsplätze, weil die dazugehörigen Arbeitskräfte nichtmehr zur Verfügung stehen. Mit diesem Preis zeigen wir auf, wie Unternehmen undInstitutionen mit dieser gewaltigen Herausforderung umgehen können. Dieausgezeichneten Projekte sind zukunftsweisend und bieten Lösungen, die man auchin anderen Organisationen umsetzen kann. Was wir uns jetzt wünschen, ist, dassdie Gewinner*innen und ihre Ideen durch die Auszeichnung und die damitverbundene öffentliche Aufmerksamkeit Kreise ziehen, andere inspirieren und ganzviele Nachahmer finden."Begleitet wurde die Preisverleihung von einer digitalen Konferenz, die MartinSeiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn, Mitinitiatorin desPreises, eröffnete. In seiner Keynote skizzierte er den Rahmen: "In jederLebensphase haben Arbeitnehmer*innen andere Bedürfnisse, und denen müssen wirmehr und mehr Rechnung tragen. Der Deutsche Demografie Preis zeigt genau dieseProjekte, bringt sie ins Rampenlicht und sorgt dafür, dass wir die Themen desdemografischen Wandels gemeinsam bewältigen können". Neben der Deutschen Bahnluden die ZEIT Akademie, ING, EY, BAHN-BKK und das nextpractice-Institut alsweitere Initiator*innen und Partner*innen der Veranstaltung zum Dialog im Rahmenvon Fachworkshops ein.Die vom Journalisten Michel Abdollahi moderierte Preisverleihung stand zumzweiten Mal unter Corona-Vorzeichen und war deshalb bewusst digital konzipiert.