Weltweit erstes Plant-based Burger King® Restaurant begeistert Gäste in Köln / Burger King und The Vegetarian Butcher ziehen positives Resümee und stellen weitere Produktinnovationen in Aussicht

Köln (ots) -- Weltweit erstes Plant-based Burger King® Restaurant in Köln zog vom 7. bis 11.Juni mehrere tausend Gäste mit ausschließlich pflanzenbasierten Pattys undNuggets von The Vegetarian ButcherTM an.- Fleischliebhaber*innen, Flexitarier*innen und Vegetarier*innen zeigen sichbegeistert von den pflanzenbasierten Alternativen ohne geschmacklicheKompromisse.- Der Launch weiterer Produktneuheiten der beiden Kooperationspartner aufPflanzenbasis zum Ausbau des Burger King® Plant-based Sortiments ist geplant.Einfach hin und veggie: Interessierte von pflanzlichen Fleischalternativenkonnten sich vergangene Woche im eigens dafür konzipierten Plant-based BurgerKing® Restaurant in Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher(TM) in Köln vomGeschmack überzeugen. Neben dem Plant-based Whopper®*, den Plant-based Nuggets**und dem Plant-based Nugget Burger** wurden dort neue pflanzenbasierte Produktevorgestellt und getestet. Gleichzeitig durfte man sich deutschlandweit aufGratis-Plant-based-Produkte über Coupons in der BK® App freuen. Das Feedback vonGästen, Fans und Lieferant*innen begeisterte. Die durchweg positivenRückmeldungen bestätigen das gemeinsame Versprechen von Burger King® und TheVegetarian Butcher(TM): "100 % Geschmack. 0 % Fleisch***". Der Erfolg deseinzigartigen Burger King® Plant-based Restaurants bestärkt die Restaurantkettedarin, den Ausbau des Plant-based Sortiments kontinuierlich voranzutreiben undsomit Treiber für Fleischalternativen zu bleiben.Über fünf Tage lang konnten sich Fleischliebhaber*innen, Vegetarier*innen oderFlexitarier*innen von den Plant-based Produkten von Burger King® und TheVegetarian ButcherTM überzeugen. Der Andrang auf das weltweit erste Plant-basedBurger King® Restaurant war riesig und noch größer die Freude über die Vielfaltan pflanzbasierten Fleischalternativen: Ob Plant-based Whopper®*, Plant-basedNuggets**, den Plant-based Nugget Burger** oder Klassiker wie den X-Tra LongChilli Cheese mit Plant-based Patty überraschten Fans, Gäste und Lieferant*innengleichermaßen positiv. Für Erkenntnis sorgte dabei vor allem, dass mit demVerzicht auf Fleisch keine Kompromisse eingegangen werden müssen."Es macht uns glücklich zu sehen, dass wir mit unseren pflanzenbasiertenProdukten von The Vegetarian Butcher die Ansprüche der Gäste von Burger King®erfüllen konnten und zukünftig das Angebot noch erweitern werden. Damit kommenwir unserem Ziel, der größte Metzger der Welt zu werden, einen Schritt näher",sagt Harm van Tongeren, Vice President Unilever Food Solutions & Langnese beider Unilever Deutschland GmbH, zu der auch die Marke The Vegetarian Butcher(TM)gehört."Wir sind überwältigt von den positiven Rückmeldungen auf unser Plant-based