Implenia gewinnt neue Hochbauaufträge in der Schweiz und in Deutschland

Dietlikon, 15. Juni 2021 - Implenia beginnt in den nächsten Wochen mit der Realisierung von zwei qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Hochbauprojekten in der Schweiz und in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von CHF 78 Mio..

Laborprovisorium am Campus Irchel, Zürich

Das Functional Genomics Center Zurich (FGCZ), eine gemeinsame Forschungs- und Ausbildungsplattform der Universität Zürich (UZH) und der ETH Zürich, soll ab 2022 auf rund 3'000 m² Fläche Platz für 80 Labormitarbeitende und wissenschaftliche Geräte bieten. Für den Bereich ausserhalb der Labore ist ein neuartiges Bürokonzept vorgesehen, das unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit ermöglicht.



Das neue Provisorium ist Teil der ersten Bauetappe am Campus Irchel und stellt mit einer auf 15 Jahre beschränkten Nutzungsdauer besondere Ansprüche an die Nachhaltigkeit. Die vorgesehene Modulbauweise ist interessant aus Sicht Nachhaltigkeit: Sie erlaubt einen einfachen Rückbau des Gebäudes, bei dem die Einzelteile getrennt und wiederverwendet respektive rezykliert werden. Für das Gebäude wird eine Umsetzung der Vorgaben zu «MINERGIE-P-ECO(R)» sowie eine Zertifizierung nach SGNI «Gold» angestrebt.

Das Projekt «SPEKTRUM» passt auch bestens in die Strategie der Division Buildings. Es ging als Gewinner aus einem Gesamtleistungswettbewerb hervor und Implenia kann dadurch Planung und Ausführung optimal kombinieren. Das Projekt hat die Bauherrschaft mit verschiedenen Themenschwerpunkten überzeugt - nicht zuletzt durch die Fassadengestaltung von SAM Architekten AG aus Zürich, die einen Bezug zur ursprünglichen Konzeption des Architekten Max Ziegler herstellt. Der vorgegebene ambitiöse Terminplan erfordert Überlagerungen der Projektphasen. Aufgrund des sehr eng getakteten Terminplans ist es von grossem Vorteil, dass Implenia als Totalunternehmer die Gewerke Tiefbau, Baumeister und Holzbau aus einer Hand anbieten kann. Nach dem Baustart Mitte Juni 2021, ist die Übergabe des Laborprovisoriums an die Bauherrschaft bereits für Sommer 2022 geplant.