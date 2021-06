blnk neuer exklusiver Distributor für Aura Air in Deutschland

Die TREKSTOR GmbH, das Unternehmen hinter den Gesundheits- und Sicherheitsprodukten der Marke blnk, freut sich eine neue exklusive Partnerschaft mit Aura Smart Air Ltd. aus Israel bekannt geben zu dürfen. Die Exklusivität gilt hierbei für den Import und Vertrieb der in Israel entwickelten und produzierten smarten Luftreiniger der Marke Aura Air sowie des dazugehörigen Zubehörs und der webbasierten IoT Management-Plattform.

Aura Air im Einsatz in einer Arztpraxis (Photo: Business Wire)

„Bereits seit einiger Zeit interessieren wir uns für den Bereich der Luftreinigung“, erklärt Shimon Szmigiel, CEO von TREKSTOR. „Wichtig war uns allerdings, dass wir eine intelligente Lösung finden, die sowohl die Bedürfnisse kleiner als auch großer Unternehmen abdecken kann. Daher haben wir uns ohne großes Zögern für Aura Air entschieden und hoffen, damit neben einem besseren Raumklima auch für einen geringeren Krankenstand zu sorgen.“

Die Aura Air Luftreiniger zeichnen sich trotz ihrer Kompaktheit – die Geräte messen gerade einmal 37,5 x 37,5 x 15 cm – durch einen großen Funktionsumfang aus. Mittig angesaugte Umgebungsluft wird nach der Filterung von grobem Schmutz wie Staub und Pollen durch einen Vorfilter im ersten Schritt mittels UVC LEDs sterilisiert. Anschließend wird die Luft durch den sog. Ray-Filter gereinigt, der aus insgesamt 3 Bestandteilen aufgebaut ist: Partikel ≥0,3 Mikrometer werden durch einen dem Standard HEPA13 entsprechenden Filter mit einer Effizienz von 99,98% herausgefiltert. Gerüche und organische Verbindungen (sog. VOC‘s) werden mittels einer Kohlenstoffschicht gebunden, während eine mit Kupferoxid überzogene Schicht Viren, Pilzen und Schimmel den Gar ausmacht. Zu guter Letzt passiert die gefilterte Luft den sog. Sterionizer, der durch eine bipolare Ionisierung etwaige Restverschmutzungen beseitigt, bevor die Luft sauber und sicher gleichmäßig auf allen Seiten des Gerätes austritt.

Dabei agieren die Luftreiniger bei Bedarf völlig autark und verlassen sich bei der Anpassung des Luftdurchflusses von bis zu 350m³/h – genug um auf etwa 55m² Fläche die Luft 2,5x pro Stunde komplett zu filtern – auf die integrierten Sensoren für Rauch, Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2), flüchtige Organische Verbindungen (VOC), Feinstaub (PM10 und PM2,5), Lufttemperatur und -feuchtigkeit. Dazu kommen, nach einer kurzen Einrichtung via App, zusätzliche externe Messdaten für die örtliche Außenluft, die von öffentlich zugänglichen Wetterstationen bezogen werden. Dazu gehören die Konzentrationen von Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickstoffoxiden (NO, NO2, NOX), Ozon (O3), Allergenen (Pollen), Feinstaub (PM10 und PM2,5) sowie Lufttemperatur und -feuchtigkeit.