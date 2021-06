Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

windeln.de will jüngsten Hype für die schnelle Umsetzung einer massiven Kapitalerhöhung nutzen In den vergangenen Monaten schossen viele Meme-Aktien, die eigentlich kaum einen fundamentalen Wert haben, durch die Decke. So stieg auch der Anteilschein windeln.de massiv an, was die Firma jetzt auch finanziell nutzen will. Am 07. Juni berichteten …