Kursrallye bei Leonteq nach neuer Prognose

Ein neuer Rekordgewinn winkt den Leonteq-Aktionären. Die Aktien steigen nach der Anhebung der Halbjahresprognose um bis zu 12 % in Zürich.Leonteq (CH0190891181) überrascht mit einem Rekordergebnis. Das Momentum im Geschäft ist so stark, dass der Anbieter von strukturierten Finanzprodukten und verwandten Dienstleistungen bereits Mitte Juni ein Übertreffen der Prognose für das 1. Halbjahr angekündigt hat.Man erwartet in Zürich den höchsten Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Diese Marke liegt bisher bei 52,9 Mio. Franken vor ...