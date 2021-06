Ditib: Erdogans langer Arm Autor: Tichys Einblick | 16.06.2021, 15:29 | 30 | 0 | 0 16.06.2021, 15:29 | Wer den politischen Islam an unsere Schulen lässt, sollte nie wieder von Integration sprechen.“ So beschreibt die ehemalige Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün in ihrem Facebook-Account ihre Sicht auf die Entscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, künftig Organisationen wie Ditib wieder mitbestimmen zu lassen, wenn es um den Islamischen Religionsunterricht geht. Dabei war die von der türkischen Religionsbehörde Der Beitrag Ditib: Erdogans langer Arm erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

