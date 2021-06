HBM Healthcare Investments hat die Zeichnungsfrist für die Anleihe vorzeitig beendet und den Emissionsbetrag auf CHF 100 Millionen erhöht

'Wir freuen uns über die äusserst positive Resonanz auf unsere Anleihe am Kapitalmarkt', so Erwin Troxler, CFO der HBM Healthcare Investments AG.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich am 9. Juli 2021 und die Liberierung am 12. Juli 2021.

Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, Tel.: +41 41 710 75 77,

erwin.troxler@hbmhealthcare.com.