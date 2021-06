DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung The Social Chain AG: Die The Social Chain AG beschließt Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Einlage von Gesellschaftsanteilen an der Mint Marketing Agency Inc., USA 16.06.2021 / 21:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die The Social Chain AG beschließt Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Einlage von Gesellschaftsanteilen an der Mint Marketing Agency Inc., USA



Berlin, 16. Juni 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlage unter teilweiser Ausnutzung des nach § 3 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.448.484,00 um EUR 4.763,00 auf EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe von 4.763 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht.

Zeichnungsberechtigt für die neu auszugebenden 4.763 neuen Aktien ist alleine Herr Daniel Graham als Gesellschafter der Mint Marketing Agency Inc. mit Sitz in Los Angeles, USA. Als Gegenleistung bringt dieser 12,5% der Gesellschaftsanteile an der Mint Marketing Agency Inc. aufgrund eines bereits mit der Gesellschaft geschlossenen Einbringungsvertrages im Rahmen der vorgenannten Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft ein. Die 4.763 neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von jeweils EUR 32,51 (entspricht dem volumengewichteten 10-Handelstage Durchschnittskurs vor Beschlussfassung) ausgegeben.