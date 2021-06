JPMORGAN belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Gespräch mit dem Chef der Medizintechnik-Tochter Varian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,40 Euro belassen. Die Unterhaltung habe Appetit gemacht für den Hauptgang, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diesen werde es wohl auf einem Kapitalmarkttag geben - mit Aussagen etwa zu Kostensynergien./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 21:17 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 00:15 / BST