Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. CureVac hat nämlich eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 75,00 EUR am 75,00. 75,00X. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 84,92 EUR verläuft. Das große Bild wird also von Abwärtstrends dominiert. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 90,19 EUR notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

Fazit: Diese CureVac-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.