Geraume Zeit arbeitete sich das Britische Pfund am massiven Widerstandsbereich um 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar ab. Trotz aller Bemühungen gelang dieses Vorhaben nicht. In den letzten Handelstagen wurde der Druck auf das Britische Pfund größer. Mit den frischen Ergebnissen der Fed-Sitzung im Rücken hat der US-Dollar diesen Druck noch einmal verstärkt… GBP/USD hat nunmehr einen wichtigen Bereich erreicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 07.06. hieß es unter anderem „[…] Wenngleich das Britische Pfund zuletzt vom Widerstandsbereich 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,435 US-Dollar ablassen musste, ist aus unserer Sicht noch nicht von einer oberen Trendwende zu sprechen. Das wäre verfrüht, zumal der mittelfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist. Das Szenario einer möglichen Trendumkehr würde erst bei einem deutlichen Rücksetzer unter die 1,40 US-Dollar Kontur annehmen. Brenzlig würde es für das Pfund zudem werden, sollte es dann auch noch unter 1,367 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite gilt weiterhin: Die Zone 1,423 US-Dollar / 1,435 US-Dollar muss überwunden werden.“

In der Folgezeit verstärkte sich der Druck auf das Pfund. Je näher die Fed-Entscheidung rückte, desto stärker wurde der Greenback. Mit den Ergebnissen gab es dann weiteren Rückenwind. In ihrer aktuellen Juni-Zinsprojektion signalisiert die US-Notenbank für das Jahr 2023 ansteigende Zinsen. Von dem aktuellen Zinsniveau nahe Null aus könnte es dann auf 0,6 Prozent gehen. In der vorherigen Zinsprojektion aus dem März sah das noch anders aus. Damals projizierte die Fed auch für das Jahr 2023 ein Zinsniveau auf dem aktuellen Stand (nahe Null).

Der US-Dollar hat aktuell Oberwasser und präsentiert sich derzeit überaus robust. Im Ergebnis hat er das Britische Pfund auf den Bereich von 1,40 US-Dollar gedrückt. Somit befindet sich das Währungspaar in einer eminent wichtigen Phase. Der Bereich um 1,40 US-Dollar ist aus Sicht des Pfunds als Unterstützung gut ausgebaut. Der mittelfristige Aufwärtstrend und eine wichtige Horizontalunterstützung treffen hier aufeinander. Sollte es allerdings darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde sich für das Britische Pfund weiteres Abwärtspotential in Richtung 1,367 US-Dollar eröffnen. Zudem würde das Szenario einer oberen Trendumkehr weiter vorangetrieben.