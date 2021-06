Green Battery beantragt Bohrgenehmigungen für Grafitprojekt Berkwood

Vancouver (British Columbia), 17. Juni 2021. Green Battery Minerals Inc. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P – WKN: A2QENP, OTC: GBMIF) („Green“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Planung eines bis zu 6.000 m umfassenden Bohrprogramms bei seinem über Straßen zugänglichen Grafitprojekt Berkwood im Norden der kanadischen Provinz Quebec abgeschlossen hat und der Genehmigungsprozess im Gange ist. Das Programm wurde vom Board of Directors und den technischen Beratern des Unternehmens konzipiert und wir haben Longford Exploration mit der Koordination der Feldarbeiten und der Abstimmung des Programms beauftragt, wie sie es auch bei allen unseren früheren Bohrprogrammen erfolgreich getan haben. Im Sommer 2019 (vor COVID) besichtigte das technische Team von Green Battery das Konzessionsgebiet Berkwood und führte eine detaillierte Untersuchung der ausgewählten Bohrstandorte durch, um die besten zu benutzenden oder zu erschließenden Straßen und Wege zu ermitteln und geeignete Wasserquellen für das Bohrprogramm zu lokalisieren. Das Team entnahm auch Schlitzproben von neuen, noch nicht bebohrten Grafitausbissen, die an der Oberfläche vollständig zutage getreten sind, und die Testergebnisse wiesen zahlreiche Gebiete mit hochgradigem Grafit mit hervorragender Metallurgie nach (siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2019).

Das Bohrprogramm in diesem Sommer wird durchgeführt, um drei Ziele zu erreichen.

Das erste Ziel ist die Durchführung von Ausfall- und Ergänzungsbohrungen, um die bereits nachgewiesene Ressource in Zone 1 zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2019). Nachdem wir in jedem bis dato in Zone 1 gebohrten Bohrloch auf Grafit gestoßen sind, handelt es sich hierbei nicht um ein Explorationsprogramm, sondern vielmehr um ein Programm, das vollständig darauf ausgerichtet ist, die Ressourcengröße des Unternehmens zu steigern.

Das zweite Ziel ist die Bebohrung von Zone 6. Das Unternehmen hat das Glück, dass die Grafitstruktur in seinem Konzessionsgebiet gekrümmt und gefaltet ist und zahlreiche Ausbisse aufweist. Einer dieser großen Ausbisse ist Zone 6 und wurde bis dato noch nicht bebohrt . Schlitzproben von der Zone haben bereits nachgewiesen, dass sie extrem hochgradigen Grafit mit hervorragender Metallurgie enthält. Nachdem wir die Bohrstandorte von Zone 6 an der Oberfläche erprobt und nachgewiesen haben, dass dort bereits Grafit vorkommt, wird ein Großteil des Risikos dieses Bohrprogramms reduziert. Die Frage lautet nun nicht mehr „Ist es Grafit?“, sondern „Wie groß ist der Grafitkörper und welchen Gehalt weist er auf?“.