SHENZHEN, China, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2021 wurde am 10. Juni gemeinsam von der Jiangsu Association of Artificial Intelligence (JSAI), der Huawei Consumer Cloud Service Dept und dem Huawei Nanjing Research Center in Peking gestartet. Bei der Eröffnungsfeier hielt Liu Dongfang, Direktor der Open Platform Business Dept, Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, eine Grundsatzrede. Zhi-Hua Zhou, Professor an der Nanjing University, ACM/AAAI/IEEE Fellow, sprach per Videolink und lud die Algorithmus-Enthusiasten unter den Studenten ein, ihre Talente bei dem Wettbewerb zu präsentieren.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2019 hat die DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE ein breites Interesse von studentischen Algorithmus-Enthusiasten und Industrieexperten gleichermaßen geweckt. Die Vorschläge des Wettbewerbs, die die neuesten KI-Theorien und Geschäftspraktiken kapseln, haben eine wachsende Zahl von Teilnehmern angezogen. Teilnehmer, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen möchten, können sich auf der HUAWEI Developers -Webseite anmelden.