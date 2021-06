Coretec Group geht Forschungspartnerschaft mit der Technischen Universität Eindhoven ein

Geleitet werden die entsprechenden Forschungsarbeiten von Dr. Erik Bakkers, ordentlicher Professor an der TU/e im Fachbereich Angewandte Physik. Dr. Bakkers ist einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet der Nanomaterialien, was Studien über Silane höherer Ordnung, Nanodrähte und Lichtemission aus Silizium einschließt. Das Labor von Dr. Bakkers ist in der Lage, Direktvergleiche der Abscheidungseigenschaften von CHS und anderen Siliziumvorläufern durchzuführen und die Filmqualitäten all dieser Vergleiche richtig zu charakterisieren und zu bewerten.

„Für das Wachstum von lichtemittierendem Silizium ist es wichtig, bei einer möglichst niedrigen Temperatur zu arbeiten. CHS könnte ein Gamechanger sein“, sagte Dr. Bakkers.

Die vom Labor von Dr. Bakker durchgeführten Arbeiten umfassen eine eingehende Charakterisierung der physikalischen Eigenschaften von CHS sowie einen Vergleich der Wachstumsrate mit anderen Siliziumvorläufern, wie Porosität, Dichte und Ausmaß der Bedeckung.

„Um die Abscheidungseigenschaften von CHS richtig zu validieren, sind wir auf Experten wie Dr. Bakkers angewiesen, die über die notwendigen Einrichtungen und das Know-how zur Herstellung der siliziumbasierten Schichten und Nanostrukturen verfügen, die in unseren Zielanwendungen verwendet werden. Die Forscher in Eindhoven verfügen über die wissenschaftliche Fachkompetenz, um deren Qualität richtig einschätzen zu können“, sagte Ramez Elgammal, Technologievorstand bei der Coretec Group.

Die Coretec Group ist eine Partnerschaft mit Evonik, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien, eingegangen, um erste Mengen von CHS zu produzieren, und arbeitet weiterhin mit anderen weltweit anerkannten Unternehmen zusammen, die CHS als Schlüsselmaterial für ihre Technologie bewerten. Die Coretec Group arbeitet mit Forschungseinrichtungen zusammen und sponsert diese, um Rechte an geistigem Eigentum durch vorläufige Patente in Bezug auf den Nutzen von CHS zu erweitern.