Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Mai 2021 um 7,2 % höher als im

Mai 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war dies

der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Oktober 2008 (+7,3 %), als

die Preise vor der Finanz- und Wirtschaftskrise stark gestiegen waren. Gegenüber

dem Vormonat stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise um 1,5 %. Einen höheren

Preisanstieg gegenüber dem Vormonat hatte es zum letzten Mal ebenfalls im

Vorfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise im Juli 2008 gegeben (+2,0 %).





Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüberMai 2020 war die Preisentwicklung bei den Vorleistungsgütern und bei Energie.Deutliche Preisanstiege bei den Vorleistungsgütern, vor allem beiSekundärrohstoffen, Holz und MetallenVorleistungsgüter waren 10,7 % teurer als im Mai 2020. Gegenüber April 2021stiegen diese Preise um 2,2 %. Besonders stark waren die Preisanstiege gegenüberdem Vorjahr bei metallischen Sekundärrohstoffen aus Eisen- Stahl- undAluminiumschrott (+69,9 %), aber auch bei gesägtem und gehobeltem Holz (+38,4 %)und Metallen (+23,1 %). Die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungenwaren 33,6 % höher, Nichteisenmetalle und deren Halbzeug kosteten 26,6 % mehr.Hauptgründe für die anziehenden Stahl- und Holzpreise dürften die steigendeNachfrage im In- und Ausland sowie Probleme in der Versorgung mit Rohstoffensein, bei den Stahlpreisen zusätzlich kräftige Preissteigerungen fürEisenerzimporte (+76,8 % von April 2020 bis April 2021). Auch die Preise fürchemische Grundstoffe wiesen ein starkes Plus gegenüber dem Vorjahresmonat auf(+17,9 %). Nur sehr wenige Vorleistungsgüter kosteten weniger als imVorjahresmonat. Hierzu gehörten elektronische integrierte Schaltungen (-14,2 %)und Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln(-22,6 %).Starke Preissteigerungen bei allen EnergieträgernDie Energiepreise waren im Mai 2021 im Durchschnitt 14,9 % höher als imVorjahresmonat. Gegenüber April 2021 stiegen diese Preise um 2,6 %. DieVeränderungsrate gegenüber Mai 2020 ist vor allem einem Basiseffekt aufgrund derim Frühjahr 2020 im Zuge der Pandemie stark gefallenen Preise geschuldet. Auchdie seit Januar 2021 teilweise zusätzlich anfallende deutsche CO2-Bepreisung aufdas Inverkehrbringen CO2-verursachender Brennstoffe wie Mineralölerzeugnisse und Erdgas hatte einen Einfluss auf den Preisanstieg bei Energie: So stiegen die