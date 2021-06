Rose Bikes ruft 360-Grad-Mobilitätswende aus und kündigt umfassende Wachstumsprogramme an (FOTO)

Bocholt (ots) - Straight Forward. Customer Focused. Sports Minded. - Diese

Mission steht auf der ambitionierten Agenda des Fahrradherstellers und

Omnichannel-Händlers Rose Bikes aus Bocholt. Auf einer digitalen

Live-Pressekonferenz stellte das Unternehmen gestern seine Visionen und Ziele

für die Zukunft vor: Um weiteres Wachstum sicherzustellen, fokussiert sich Rose

Bikes in Zukunft auf die 360-Grad-Mobiltätswende, wird zur Plattform für Marken,

treibt die Flächenexpansion und Handelsintegration voran, steigt in die

Bike-Fashion ein und vereinfacht die Kaufprozesse für den Kunden.



Etappe 1: Visionen und Ziele 2022





Zum Start der Pressekonferenz verkündet Marcus Diekmann, Geschäftsführer vonRose Bikes eine Erfolgsmeldung: "Wir werden im kommenden Geschäftsjahr zumersten Mal die 200-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz knacken und planen denVerkauf von 60.000 Bikes." Damit läutet das Unternehmen eine neue Ära ein undführt mit der Erklärung "Connect & Reduce to the Max" eine360-Grad-Mobilitätswende im Unternehmen ein."Ziel ist es, Deutschland zum Fahrradpendlerland zu machen und so klimaneutralwie möglich zu agieren. Dafür arbeiten wir weiterhin an Lösungen für Recyclingund Versand und investieren massiv in die Produktentwicklung", soGeschäftsführer und Familienunternehmer Thorsten Heckrath-Rose. Dazu kündigt derGeschäftsführer an, Städte auf dem Weg zur Fahrradfreundlichkeit undKlimaneutralität zu beraten und ihnen Hilfe für den Umbruch anzubieten. MarcusDiekmann ergänzt: "Wir wandeln uns vom Händler zur Marke und schließlich zurPlattform für Marken. Wir werden neue Wege einschlagen und neue Sparringspartnerfinden, um unsere Wachstumsziele zu erreichen und zur bekanntesten Bike Brand zuwerden."Etappe 2: Biketrends der 2020er und die Evolution von Rose BikesWie Rose Bikes der Wandel von engineer-driven zu design-driven gelungen ist undwie er immer weiter forciert wird, erzählen Anatol Sostmann, Director Product &Brand und Gerrit Walter, Head of Design bei Rose. Außerdem geben sie einenAusblick auf zukünftige Bike-Trends und sind sich sicher, dass die Zukunft derBike-Branche elektrisch ist und das Zauberwort "Vielseitigkeit" lautet. EinFahrrad diene nicht länger nur einem Zweck, das habe sich schon im Gravel-Trendherauskristallisiert. Stattdessen soll ein Bike sportlich, schick, gleichzeitigmit Motor und nicht zu schwer sein und sowohl für den kurzen Ride durch dieStadt als auch das Bikepacking-Abenteuer taugen.Auch beim Thema Bekleidung geht Rose Bikes nach dem Launch der eigenenBekleidungslinie "Rose Dropbar Cycling Fashion" eine Partnerschaft ein.