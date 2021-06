Destiny wird dank der strategischen Übernahmen von Telepo und Soluno zu Europas größtem UCaaS-Plattformanbieter

Brüssel und Stockholm (ots/PRNewswire) - Die Übernahme der schwedischen

Unternehmen Telepo und Soluno macht es zur Nummer 1 bei europäischen

Cloud-Kommunikationslösungen für KMUs und Service-Provider und platziert sie mit

einem Umsatz von 170 Mio. EUR und 2 Mio. Multi-Tenant-Seats unter die größten

Player der Welt.



Das Ziel von Destiny, der führende europäische, auf KMUs fokussierte, sichere

Cloud-Kommunikationsanbieter zu werden, schreitet voran. Heute unterzeichnete

der belgische Anbieter für sichere Cloud-Kommunikation zwei strategische

Akquisitionen, die Destiny sofort an die Spitze des europäischen UCaaS-Marktes

katapultieren. Die Dienste von Destiny und dem schwedischen Unternehmen Telepo

haben sich bereits als perfekte Ergänzung erwiesen. Die UCaaS-Plattform von

Telepo wird die zweite UCaaS-Plattform von Destiny sein, die konzernweit

eingesetzt wird und bei zukünftigen Erweiterungen zum Einsatz kommt.

Gleichzeitig stärkt Telepo den Service-Provider-Kanal von Destiny. Mit Soluno,

ebenfalls in Schweden ansässig, fügt Destiny der Destiny Group einen bekannten

UCaaS-Anbieter hinzu, der dem Unternehmen Zugang zum nordischen Markt

verschafft.





Dieser Sprung wird weitere Investitionen in die Entwicklung der innovativen,marktführenden, auf den Mittelstand ausgerichteten und skalierbarenUCaaS-Plattform auslösen - und sie in den bestehenden Destiny-Märkten und inneuen Ländern über alle Kanäle hinweg einsetzen. Im Ergebnis schafft Destinyeine neue Marktkraft auf dem europäischen UCaaS-Markt, die über einenunvergleichlichen Wettbewerbsvorteil verfügt.Daan De Wever, CEO Destiny: "Wir sind begeistert, diese aufregende Nachrichtüber die Übernahme dieser beiden fantastischen und starken Unternehmen bekanntzu geben. Dies ist die nächste Stufe des großen Spiels von Destiny, deneuropäischen Cloud-Kommunikationsraum zu besitzen. Mit vereinten Kräftenverfügen wir über eigenes IP, eine Technologie, die einfach zu übernehmen, zunutzen und zu integrieren ist, großartige Partner, talentierte Teams vor Ort undden Ehrgeiz, in die Weiterentwicklung unserer innovativen und marktführendenUCaaS-Plattform für KMUs zu investieren - heute und morgen. Es stärkt auch denWillen, Destiny als Referenz für unsere Unternehmen und die Zielgruppe derDienstleister auszubauen. Unsere Kunden stehen immer im Mittelpunkt all unsererEntscheidungen. Es ist das steigende Niveau von Service und Innovation, das siegenießen werden, das uns zu diesem beispiellosen Schritt veranlasst hat. Wir