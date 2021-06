Beschäftigte in Textil-Lieferketten müssen Beschwerden melden können und Abhilfe erhalten / Neue Kooperation zwischen dem deutschen und niederländischen Textilbündnis und der Fair Wear Foundation

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Arbeiterinnen und Arbeiter in Textil-Lieferketten sollen einenbesseren Zugang zu effektiven Beschwerde- und Abhilfemechanismen erhalten. Mitdiesem Ziel starten das Bündnis für nachhaltige Textilien, die Fair WearFoundation (FWF) und das Dutch Agreement on Sustainable Garments und Textile(AGT) eine neue Kooperation. Erstmals öffnet die Fair Wear Foundation ihrenBeschwerdemechanismus für Unternehmen anderer Organisationen. Seidensticker,Esprit, s.Oliver Group, G-Star und HEMA können den Beschwerdemechanismus nun inihren Lieferketten in Indien und Vietnam nutzen.Arbeiter und Arbeiterinnen in textilen Lieferketten müssen die Möglichkeithaben, auf Missstände am Arbeitsplatz aufmerksam zu machen und bei Bedarfwirksame Abhilfe oder Wiedergutmachung erhalten. Dies ist ein elementarerBestandteil der unternehmerischen Sorgfaltspflicht, wie sie unter anderem vonden Vereinten Nationen, der ILO und der OECD gefordert wird. Das Textilbündnisunterstützt Mitgliedsunternehmen dabei, ihre unternehmerische Verantwortungwahrzunehmen, auch bei Beschwerden und Abhilfe. Darüber hinaus setzt es sichdafür ein, bestehende Beschwerdemechanismen zu stärken und sie möglichst vielenBeschäftigten im Textilsektor zugänglich zu machen. Darauf zielt auch die neueKooperation ab. "Der Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt, um mehrArbeiterinnen und Arbeitern einen Zugang zu Abhilfe zu verschaffen und dieZusammenarbeit zwischen Unternehmen und Organisationen zu erleichtern" , soMargreet Vrieling, stellvertretende Direktorin bei Fair Wear Foundation.Neben den 130 FWF-Mitgliedern nutzen von nun an auch die dreiTextilbündnis-Mitglieder Seidensticker, Esprit und s.Oliver sowie die zweiAGT-Unterzeichner G-Star und HEMA den Mechanismus der Fair Wear inBekleidungsfabriken in Vietnam und Indien. Die Beschwerdekanäle der FWF(Helplines, siehe Infokasten) werden in den Produktionsstätten bekannt gemachtund es finden Trainings dazu statt. Beschäftigte können darüber auf geschützteWeise Arbeitsrechtsverletzungen melden, wie beispielsweise übermäßigeArbeitszeiten, verzögerte oder nicht gezahlte Löhne oder Belästigung amArbeitsplatz."Mit diesem Ansatz möchten wir die Rechte der Beschäftigten in unserenLieferketten stärken. Zudem wollen wir durch die Zusammenarbeit mit anderenUnternehmen und Stakeholdern voneinander lernen und Wissen aufbauen, wie man mitBeschwerden umgeht und Arbeiterinnen und Arbeiter richtig unterstützt," soLarissa Forntheil, Managerin für Corporate Responsibility bei Seidensticker.Sabrina Müller, Head of Sustainability bei der s.Oliver Group, führt aus: "Wirmöchten unseren bestehenden Ansatz bezüglich Beschwerden und Abhilfemaßnahmen in