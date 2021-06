Finaler Kupon – der Metalcorp Group meldet ein volles Orderbuch und legt den Zinssatz für die neue besicherte 250 Mio. Euro Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) nach dem Bookbuilding-Verfahren auf 8,50% p.a. fest. Das ist deutlich über der ursprünglich vom Unternehmen anvisierten Zinsspanne zwischen 6,25% und 6,75%. Zusätzlich wird die Call-Option der Emittentin geändert und nach zwei Jahren ausübbar sein. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen verlängert Metalcorp das Umtauschangebot für Alt-Anleihegläubiger bis zum 23.06.2021 und die öffentliche Zeichnungsphase bis zum 24.06.2021.

Umtauschphase und Zeichnungsfrist verlängert

Da die Umtauschfrist im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots an die bestehenden Inhaber der 7,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) am 18. Juni 2021 ablief, wird den Inhabern dieser Schuldverschreibungen eine zusätzliche Umtauschfrist bis Mittwoch, 23. Juni 2021 (24:00 MESZ) gewährt, um ihre Schuldverschreibungen zu diesen verbesserten Konditionen umzutauschen. Das öffentliche Zeichnungsangebot in Deutschland und Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Börse Frankfurt sowie die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Europa, die am 23. Juni 2021 enden sollten, werden um einen Tag bis Donnerstag, 24. Juni 2021 (12:00 Uhr MESZ) verlängert.