Stuttgart / Tübingen / Itzehoe (ots) - Nächster Schritt in der

Elektro-Offensive: Porsche investiert eine hohe zweistellige Millionen-Summe in

die neue Cellforce Group GmbH. Den Einstieg in die Fertigung von

Hochleistungs-Batteriezellen haben Porsche und der Joint-Venture-Partner

CUSTOMCELLS (https://www.customcells.de/) heute im Entwicklungszentrum Weissach

bekanntgegeben. CUSTOMCELLS ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen

der Entwicklung und Serienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen.



"Die Batteriezelle ist der Brennraum der Zukunft. Als neue Porsche

Tochtergesellschaft wird die Cellforce Group die Forschung, Entwicklung,

Fertigung und den Vertrieb von Hochleistungszellen maßgeblich vorantreiben",

sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Mit dem Joint Venture

positionieren wir uns an der Spitze des weltweiten Wettbewerbs um die

leistungsstärkste Batteriezelle und machen sie zum Bindeglied zwischen dem

unverkennbaren Porsche Fahrgefühl und der Nachhaltigkeit. So gestalten wir die

Zukunft des Sportwagens."







Seite Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Thomas

Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie und Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Seitens der

beteiligten Unternehmen waren Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche

AG, Michael Steiner, Porsche-Vorstand für Forschung und Entwicklung sowie

Leopold König

(https://www.linkedin.com/in/leopold-k%C3%B6nig-97912668/?originalSubdomain=de)

und Torge Thönnessen (https://www.linkedin.com/in/torge-th%C3%B6nnessen-030b1412

8/?originalSubdomain=de) , die Geschäftsführer der Customcells Itzehoe GmbH

(https://www.customcells.de/unternehmen/customcellsr/) vor Ort. Sitz des neuen

Joint Ventures, an dem Porsche eine Mehrheitsbeteiligung von 83,75 Prozent hält,

ist Tübingen. Die Universitätsstadt ist auch in der engeren Auswahl für den

Standort der Batteriefabrik, die in räumlicher Nähe zum Entwicklungszentrum

Weissach und dem Stammsitz der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen angesiedelt

werden soll. Bis 2025 soll die Belegschaft von zunächst 13 gemeinsam gestellten

Mitarbeitern auf bis zu 80 Personen anwachsen. Die Bundesrepublik Deutschland

und das Land Baden-Württemberg fördern das Vorhaben mit rund 60 Millionen Euro.



"Wir haben CUSTOMCELLS mit dem Ziel gegründet, kundenspezifische Batteriezellen

für anspruchsvollste Anwendungen zu entwickeln, und genau das können wir jetzt

gemeinsam mit Porsche realisieren. Die geplante Produktionsanlage soll eine

Kapazität von mindestens 100 MWh pro Jahr erreichen. Das entspricht Seite 2 ► Seite 1 von 4



