Ölpreise auf hohem Niveau stabilisiert - BofA sieht 100 USD im nächsten Jahr

London 21.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag leicht nach oben. Die Marktteilnehmer setzen auf eine anhaltende Stabilisierung der Nachfrage. Derweil rechnen einige Marktteilnehmer mit einem steigenden Angebot aus dem Iran.



Brent- und WTI-Rohöl können am Montag leicht zulegen, gestützt von der steigenden Nachfrage. Die Marktteilnehmer sehen der Reisesaison auf der Nordhalbkugel entgegen, die in den kommenden Tagen deutlich zunehmen dürfte. Das Wochenende um den 4. Juli bildet in den USA einen wichtigen Termin für die Phase der höheren Nachfrage.





Darüber hinaus sorgt auch der gute Impffortschritt für ein starkes Fundament bei den Ölpreisen. In den USA und vielen Ländern Europas kommen die Impfungen zügig voran. Zu einem begrenzenden Faktor bei der Nachfrageentwicklung dürfte aber die Delta-Variante werden, die in Großbritannien zu einem deutlichen Plus bei den Infektionen führte. Die Inzidenz liegt bei rund 70 und damit auf dem höchsten Niveau seit rund vier Monaten.Bank of America hält 100 USD für denkbarDie OPEC+ Staaten begrenzen das Angebot an Rohöl auch weiterhin, was wesentlich zur Erholung der Preise beigetragen hat. Die Länder dürften auch weiterhin eher zurückhaltend bei der Steigerung des Angebots bleiben.Die Bank of America teilte mit, dass Brent-Rohöl in diesem Jahr bei durchschnittlich 68 USD notieren dürfte. Im nächsten Jahr könnte der Preis auf 100 USD klettern, bedingt durch Nachholeffekte, sowie eine steigende Nachfrage von PKW.Weiterhin wird erwartet, dass der Iran auf den globalen Ölmarkt zurückkehren wird. Die SEB teilte mit, dass es bei den Verhandlungen nach den Wahlen am Freitag zwar Verzögerungen geben könnte. Es sei aber unwahrscheinlich, dass ein Deal nicht zustande kommt.Brent-Rohöl verbessert sich um 0,9 Prozent auf 74,18 USD, WTI-Rohöl gewinnt 1,5 Prozent auf 72,74 USD/Barrel hinzu.