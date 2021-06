Bayers meldet Neuigkeiten aus der Pharmasparte: In der EU sowie den USA habe man Zulassungsanträge für die Kombination der Krebstherapien Copanlisib und Rituximab gestellt. In beiden Regionen sollen diese zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Subtypen von indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen zur Anwendung kommen. „Der Antrag auf Indikationserweiterung (sNDA; supplemental new drug application) bei der US-Zulassungsbehörde Food ...