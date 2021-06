Komo Plant Based Foods erweitert seine Produktlinie Plant-Based Meal HelpersTM und kündigt für die USA das neue Börsensymbol KOMOF an Nachrichtenquelle: IRW Press | 22.06.2021, 08:48 | 46 | 0 | 0 22.06.2021, 08:48 | Vancouver, British Columbia – 22. Juni 2021: Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTC: KOMOF)(FWB: 9HB) („Komo”) gibt mit der Markteinführung seines ‚Plant-Based BBQ Mushroom Lentil Taco Filling‘ (pflanzliche Taco-Füllung aus Pilzen und Linsen) die Erweiterung seiner Produktlinie Plant-Based Meal HelpersTM bekannt. „Mit unserer pflanzlichen Produktlinie ‚Meal Helpers‘ greifen wir drei wichtige Trends auf: Die pflanzliche Ernährung ist verbreiteter als je zuvor; die Verbraucher kochen häufiger zu Hause und suchen nach einfacheren Möglichkeiten, um ein gutes Essen auf den Tisch zu bringen; und es ist eine anhaltende Nachfrage nach gesunden und nahrhaften Zutaten und Produkten zu verzeichnen. Wir von Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln mit anderen zu teilen und Mahlzeiten auf pflanzlicher Basis zum Grundnahrungsmittel auf jedem Esstisch zu machen. All unsere Produkte sind kompromisslos einfach, gesund und nahrhaft; über unsere bekannten Favoriten – Lasagne, Shepherd's Pie und Bolognese-Sauce – und nun auch unsere Taco-Füllung wollen wir zu einer noch stärkeren Verbreitung der pflanzlichen Ernährung beitragen“, sagt Jeffrey Ma, CEO von Komo Comfort Foods. Die neue Taco-Füllung von Komo besteht zu 100 % aus gesunden Zutaten auf pflanzlicher Basis, wie etwa Enoki-Pilzen, Linsen, Karotten und Erbsenprotein, die in einer süßen und würzigen BBQ-Sauce gekocht werden. Die einfache Taco-Füllung von Komo ist servierfertig und vielseitig einsetzbar, da sie die Verbraucher einfach erhitzen und als Taco-Füllung, Sandwich-Füllung, Nacho-Topper und vieles mehr verwenden können. Wie alle Produkte von Komo ist die Soße frei von Konservierungs-, künstlichen Farb- und Aromastoffen. Die Taco-Füllung von Komo ist außerdem frei von Gluten und Sojazutaten. Komo zielt mit seinen ‚Ready-to-Bake Classics‘ und seinen Plant-Based Meal HelpersTM auf die Unterkategorien mehrgängige Menüs und Vorspeisen auf pflanzlicher Basis ab. Alle Produkte von Komo sind zu 100 % pflanzlich, aus gesunden Zutaten hergestellt, frei von Konservierungsstoffen, tiefgefroren und im Tiefkühlfach 1 Jahr lang haltbar. Die ‚Ready-to-Bake Classics‘ von Komo – Lasagne, Shepherd's Pie (Anm.: traditionell ein Gericht aus Hackfleisch und Kartoffeln) und Chick’n Pot Pie (Anm.: traditionell eine Pie mit Hühnchen und Gemüsefüllung) – punkten regelmäßig mit hervorragenden Kundenrezensionen. Bereits über 60 verifizierte Käufer haben auf der E-Commerce-Website von Komo eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Komo widmet sich in seiner Großküche laufend der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und plant die Einführung von weiteren 5 neuen Sortimentsartikel bis Ende 2021. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Komo Plant Based Foods Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Komo Plant Based Foods Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer