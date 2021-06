BERLIN (dpa-AFX) - Die Höhe der CO2-Preis-Mehrkosten fürs Heizen hängt neuen Berechnungen zufolge maßgeblich vom energetischen Zustand des Gebäudes ab. Wer in einem unsanierten Altbau wohne, müsse bis zu dreimal höhere Zusatzkosten tragen, ergab eine Analyse des Vergleichsportals Verivox, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach würden bei dem aktuellen CO2-Preis in Höhe von 25 Euro pro Tonne in einer 100-Quadratmeter-Wohnung mit sehr gutem energetischen Zustand auf Gas und Öl jeweils 41 bis 59 Euro pro Jahr an Zusatzkosten für Mieter fällig. In einer vergleichbaren unsanierten Altbau-Wohnung würde der CO2-Preis für Gas mit 88 bis 135 Euro zu Buche schlagen und für Öl mit bis zu 198 Euro.