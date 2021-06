Holland Casino setzt auf die SICHERE Online Gaming Vault von IDEMIA zur Unterstützung der Zertifizierung und des Starts seiner neuen Online-Glücksspiel-Website

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich „Augmented Identity“, erhielt von Holland Casino, einem niederländischen Staatsunternehmen, das vierzehn Casinos in den Niederlanden betreibt, den Auftrag, mit seiner Lösung Online Gaming Vault den Start der neuen Online-Glücksspiel-Website von Holland Casino zu unterstützen. Die schlüsselfertige Lösung von IDEMIA wird Holland Casino in die Lage versetzen, die kürzlich von der niederländischen Glücksspielbehörde (Kansspelautoriteit) veröffentlichten Spezifikationen für eine Kontrolldatenbank (CDB) zu erfüllen und die fortlaufende Einhaltung sich ändernder Vorschriften zu gewährleisten.

(Photo: Business Wire)

Die innovative Plattform von IDEMIA verbessert die Rückverfolgbarkeit von Daten und die sichere, die gesamte Geschäftstätigkeit betreffende Datenspeicherung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes. Das System gewährleistet die Datenintegrität, Zeitstempelvergabe und den Herkunftsnachweis und stellt damit sicher, dass die Daten auch künftig weiterhin rechtsgültig bleiben. Darüber hinaus bietet der Vault den Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, die Daten in ihrem Land gemäß den einschlägigen Vorschriften jederzeit einzusehen. Dieses topmoderne System bietet Lotteriebetreibern erhebliche Flexibilität, kann schnell installiert werden und verursacht nur geringe Betriebskosten.

Online Gaming Vault von IDEMIA gewährleistet eine fortlaufende Überwachung sich ändernder Vorschriften, um ggf. auf neue Anforderungen einfach und zeitnah reagieren zu können.

„Wir freuen uns sehr, mit Holland Casino zusammenzuarbeiten und die Spielbank mit unserer Online-Plattform unterstützen zu dürfen“, so Armand Lecorché, European Sales Director der Digital Business Unit von IDEMIA. „Unsere Lösung wird sicherstellen, dass Holland Casino auch in Zukunft sämtliche sich ändernden Vorschriften erfüllt, und dessen langjähriges Renommee als verantwortungsbewusstes Glücksspielunternehmen schützen.“

„Holland Casino bietet seinen Gästen eine sichere und verantwortungsbewusste Glücksspielumgebung und ein außergewöhnliches Erlebnis“, so Pieter Boers, Director Gaming and Services von Holland Casino. „Dank IDEMIA, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich „Augmented Identity“, sind wir in der Lage, diese Aufgaben gemeinsam zu erfüllen, ohne bei der Einhaltung sich ändernder Vorschriften Kompromisse eingehen zu müssen. Diese Kombination steht für unsere Werte: engagiert, zuverlässig, überraschend und freundlich.“

Über IDEMIA

Über Online Gaming Vault von IDEMIA

Die Lösung Online Gaming Vault von IDEMIA erfüllt die rechtlichen Anforderungen von Frankreich, Dänemark, Spanien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Bulgarien, Rumänien, Portugal, Kolumbien, Argentinien (LOTBA-Regelung), Griechenland, der Schweiz und der Niederlande. Die Lösung genießt das Vertrauen von mehr als 90 Online-Glücksspielbetreibern.

