NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest



Dresden, 22. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24") hat den endgültigen Preis für ihre Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie festgelegt.

Die Privatplatzierung umfasste 6,7 Millionen neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung. Außerdem wurden 12,0 Millionen Inhaberaktien hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen Riverside Fonds verbundenen Gesellschaft, bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Im Rahmen einer Mehrzuteilung wurden weitere 2,8 Millionen bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf 322 Millionen Euro.

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 unter dem Handelssymbol BIKE und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CQ7F4 beginnen.



Investor Relations:

Thomas Schnorrenberg

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 46531317



Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.