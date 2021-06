DGAP-News Aurora Solar Technologies Inc. stellt ein Unternehmensupdate bereit (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.06.2021, 21:52 | 66 | 0 | 0 22.06.2021, 21:52 | Aurora Solar Technologies Inc. stellt ein Unternehmensupdate bereit ^

DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Personalie

Aurora Solar Technologies Inc. stellt ein Unternehmensupdate bereit 22.06.2021 / 21:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- North Vancouver, British Columbia. 22. Juni 2021. Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: ACU) ("Aurora", das "Unternehmen") stellt ein Update zu allgemeinen Unternehmensentwicklungen und zu unserem zuvor angekündigtes Evaluierungsprojekt für die erste Version des Data-Science-Produkt InsightTM zur Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung, genannt "Insight Essentials", bereit.

Evaluierungsprojekt Insight Essentials und Messevorschau Insight Essentials ist die erste einer geplanten Reihe von Insight-Versionen, die sich auf anlagenweites Ertragsmanagement und Berichterstellung konzentrieren. Zukünftige Versionen des Produkts werden entwickelt, um die Nutzung von wertschöpfenden Daten aus Quellen wie Auroras DM-Produktfamilie zu unterstützen, kritische Prozesssteuerungsanforderungen zu erfüllen und ein vollständig integriertes System für das Ertrags- und Qualitätskontrollmanagement in der Solarzellenherstellung bereitzustellen. Die erste Phase des Evaluierungsprojekts bestand aus der Integration und Verifizierung des Solarzellentesters und der

Wafer-Flow-Datenerfassungsfunktionen, der Validierung des Betriebs des Insight Essentials-Analysetoolkits und der Validierung der Benutzeroberfläche und der Berichtsfunktionen. Nachdem die oben genannten Kernelemente abgeschlossen sind, ist die Bewertung nun in die zweite Phase übergegangen, die die Bestimmung des Nutzens und des wirtschaftlichen Wertes ist. In diesem Stadium ist die Erkenntnis, dass die Kennzeichnung von "Problemchargen", die automatisierte Experimentanalyse und der Vergleich der Leistung von Prozessanlagen sowie die Analysen einen erheblichen Nutzen und Wert zeigen. Dies entspricht Auroras Erwartungen.

Eine "Problemcharge" ist eine Gruppe von Wafern, die aufgrund eines Fehlers oder einer Prozessdrift in einem oder mehreren der Herstellungsschritte beschädigt sind. Insight identifiziert schnell und effizient die Problemcharge, wo und wann das Problem aufgetreten ist, und kann auch die wahrscheinliche(n) Ursache(n) zuordnen. Problemchargen sind keine Seltenheit - sie können mehrmals pro Woche auftreten. Aurora schätzt, dass allein durch die Reduzierung oder Eliminierung von Problemchargen in einer Fünf-Gigawatt-Fabrik (Produktion von etwa 900 Millionen Solarzellen pro Jahr) zu den aktuellen Verkaufspreisen der Fertigwaren ein jährlicher Zuwachswert in Millionenhöhe generiert werden kann. Daher ist dies in dieser zweiten Phase der Evaluierung ein wichtiger kaufmännischer und Ertragsmanagement-Schwerpunkt.

