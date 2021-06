ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das in der Entwicklung neuartiger Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) zur Behandlung hämatologischer Malignome und solider Tumore führend ist, gab heute bekannt, dass auf der 16. jährlichen International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) aktualisierte Zwischenergebnisse der laufenden zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie mit Camidanlumab-Tesirin (Cami) an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom im Rahmen eines mündlichen Vortrags (Abstract 075) vorgestellt wurden. Die Daten der zulassungsrelevanten Phase-2-Studie sollen den Biologika-Zulassungsantrag (Biologics License Application) unterstützen.

„Die Zwischenergebnisse aus unserer laufenden zulassungsrelevanten Phase-2-Studie mit Cami als Monotherapie für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom haben lang anhaltende Behandlungseffekte bei einer beträchtlichen Zahl von Patienten gezeigt“, so Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. „In Phase 2 haben wir das in Phase 1 ermittelte optimale Dosierungsschema basierend auf Aktivität und Verträglichkeit verwendet. Die Zwischenergebnisse, denen zufolge die mediane Ansprechdauer nicht erreicht wurde, sind ermutigend. Zudem haben wir festgestellt, dass die GBS-Inzidenz konsistent mit Phase 1 ist. Wir werden aktuelle Informationen zu diesem zulassungsrelevanten Programm präsentieren, sobald uns weitere Daten zur Gesamtansprechrate und Ansprechdauer vorliegen.“

Derzeit wird Cami in einer multizentrischen, offenen, einarmigen klinischen Phase-2-Studie an 117 Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom untersucht, bei denen zuvor ≥3 Behandlungslinien angewendet wurden (≥2 Linien, falls sie für eine hämatopoetische Stammzelltransplantation, HSZT, nicht geeignet sind), einschließlich einer vorherigen Behandlung mit Brentuximab Vedotin und einem Checkpoint-Inhibitor. Die vorläufigen Daten umfassen 101 auswertbare Patienten mit einer medianen Teilnahmedauer an der Studie von 5,1 Monaten. Bei den stark vorbehandelten Patienten wurden im Median zuvor 6 systemische Therapielinien angewendet.