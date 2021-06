23.06.2021 / 15:20

Unternehmensnachrichten/ Frankfurt am Main, 23. Juni 2021

flatexDEGIRO erweitert sein internationales Produktangebot durch pan-europäische ETP-Partnerschaften mit BNP Paribas und Goldman Sachs

- Partnerschaften mit führenden globalen Investmentbanken ermöglichen ein hervorragendes Kundenangebot



- Integration mehrerer Partner ermöglicht höchste Transparenz im Vergleich zu Wettbewerbern mit nur einem einzigen Anbieter



- Go-live in wesentlichen Märkten in H2 2021 geplant



- Die Partnerschaften bestätigen die hohe Attraktivität der europäischen Brokerage-Plattform von flatexDEGIRO für internationale Emittenten von Finanzprodukten



Frankfurt am Main - flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatanleger, hat heute die nächste Phase der Erweiterung seines einzigartigen Angebots an strukturierten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs) auf europäische Kunden angekündigt. Starke Produktpartnerschaften mit den führenden globalen Investmentbanken BNP Paribas und Goldman Sachs werden es den Kunden ermöglichen, eine noch breitere Produktpalette zu handeln, unerreicht von lokalen Anbietern.

"Ich freue mich sehr, unsere Partnerschaften mit Goldman Sachs und BNP Paribas auf die nächste, europäische Ebene zu heben.", sagt Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG. "DEGIRO-Kunden in den Schlüsselmärkten werden bald in der Lage sein, eine viel breitere Palette an Exchange Traded Products (ETPs) zu handeln, die von führenden globalen Investmentbanken emittiert und auf unserer einzigartigen paneuropäischen Brokerage-Plattform angeboten werden. Die zukünftigen Kooperationen verdeutlichen die große Attraktivität unserer Retail-Brokerage-Plattform für führende Emittenten in der Finanzindustrie."