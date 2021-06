---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Cherry AG legt finalen Angebotspreis für ihren Börsengang auf 32 Euro je Aktie fest



* Gesamtvolumen des Börsengangs einschließlich Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption deutlich überzeichnet



* Finaler Angebotspreis auf 32 Euro je Aktie festgelegt

* Cherry erzielt Bruttoemissionserlös von 138 Mio. Euro

* Der Streubesitz wird bei 53% liegen (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option)



* Erster Handelstag der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 29. Juni 2021 geplant

München, 23. Juni 2021. Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, hat den finalen Angebotspreis für ihre im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 32 Euro je Aktie festgelegt.



Zum finalen Angebotspreis von 32 Euro je Aktie war das Gesamtvolumen des Börsengangs deutlich überzeichnet. Der erste Handelstag für die 24.300.000 Aktien des Unternehmens im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. Juni 2021 geplant. Die Gesamtzahl der Aktien und der endgültige Angebotspreis entsprechen einer Marktkapitalisierung von 778 Millionen Euro. Im Rahmen des Angebots wurden 4.300.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens und 8.695.000 bestehende Inhaberaktien des Selling Shareholders platziert (davon 2.000.000 aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 1.695.000 zur Deckung der Mehrzuteilung). Das Gesamtvolumen des Börsengangs (d.h. der Bruttoerlös aus allen platzierten Aktien) beträgt 416 Millionen Euro.