BioNTech und Siemens wollen noch enger zusammenarbeiten. Dabei geht es um einen schnelleren Produktionsaus- und auch -aufbau für den Corona-Impfstoff. BioNTech will weltweit weitere Produktionsstätten errichten, in denen der Corona-Impfstoff produziert werden kann.Im Werk in Marburg hat BionTech mit der Unterstützung von Siemens innerhalb von fünf Monaten eine Anlage entsprechend umgebaut. Dies gilt als Muster für die weitere ...