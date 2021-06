Liminal BioSciences gibt Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags für den Verkauf des verbleibenden Plasmageschäfts mit Kedrion bekannt

LAVAL, Quebec, und CAMBRIDGE, England, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass Kedrion S.p.A („Kedrion") seine Option zum Erwerb des restlichen Plasmageschäfts des Unternehmens gemäß den Bedingungen des zwischen dem Unternehmen und Kedrion geschlossenen Aktienkaufvertrags in Anspruch genommen hat. Diese Übernahme würde das Geschäft von Rypazim (Plasminogen, human-tvmh) („Rypazim") beinhalten, das über seine Tochtergesellschaften Prometic Bioproduction Inc., die Produktionsstätte für plasmabasierte Therapeutika („PBP") des Unternehmens, und Prometic Biotherapeutics Inc. („PBT") betrieben wird, Inhaber des Antrags auf biologische Zulassung („BLA") für Ryplazim und den damit verbundenen Priority Review Voucher für seltene Kinderkrankheiten („PRV"). Am 4. Juni 2021 wurde Ryplazim von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) als erste Behandlung von Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 (Hypoplasminogenie) zugelassen.

Der Aktienkaufvertrag sieht die Zahlung von 5 Mio. USD vor, die bei Abschluss des Verkaufs der Aktien von PBP (der „Erstabschluss") fällig werden, und sieht vor, dass Liminal BioSciences von PBT einen Betrag in Höhe von siebzig Prozent (70 %) der Nettoerlöse aus dem Verkauf eines PRV vor dem Abschluss des Verkaufs der Anteile an PBT (der „zweite Abschluss") erhält. Nach Abschluss der beiden Transaktionen würde Kedrion sämtliche Entwicklungs-, Fertigungs- und Vermarktungsaktivitäten sowie die Betriebskosten für Ryplazim übernehmen.

„Die Umsetzung des Aktienkaufvertrags ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, unsere Ressourcen wieder auf die Entwicklung unserer Pipeline für kleine Moleküle zu konzentrieren", erklärte Bruce Pritchard, CEO von Liminal BioSciences. „Diese Transaktion spiegelt außerdem das Engagement von Liminal BioSciences wider, innovative Medikamente für Patienten entweder selbst oder durch strategische Partnerschaften bereitzustellen."

„Dank seiner umfangreichen Erfahrung im Plasmamarkt verfügt Kedrion über die notwendige Erfahrung und das etablierte Netzwerk, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von Ryplazim für Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 (Hypoplasminogenie) rasch voranzutreiben", erklärte Patrick Sartore, Präsident von Liminal BioSciences.