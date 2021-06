Ionomr Innovations' bahnbrechende Aemion+ Membran jetzt für die Wasserelektrolyse in industriellem Maßstab erhältlich

VANCOUVER, British Columbia, 24. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Ionomr Innovations Inc. hat heute die bahnbrechende Aemion+-Membrantechnologie für die industrielle Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Wasserelektrolyse vorgestellt.

„Mit der Markteinführung von Aemion+ erreicht Ionomr einen wichtigen Meilenstein in seiner strategischen Entwicklung für die Produktion von grünem Wasserstoff für industrielle Lösungen", sagte Bill Haberlin, CEO von Ionomr Innovations. „Die AEMs sich nicht mehr nur auf die Forschung im Labor beschränkt. Wir können ab sofort Bestellungen für unsere Aemion+-Membranen im industriellen Maßstab mit Breiten bis zu 60 cm annehmen, die in unserem kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellt werden. Unsere Aemion+-Membranen ermöglichen es OEMs, die kostengünstigsten Elektrolyseur-Lösungen zu produzieren. Damit sind sie auf dem besten Weg, die für das Jahr 2050 gesteckten Kostenziele für grünen Wasserstoff in unmittelbarer Zukunft zu erreichen.

Ionomr Kunden sind sich der Tragweite dieses Fortschritts bewusst. Thijs de Groot, Innovation Technologist, Nouryon BV sagte: „Ionomr scheint eine der ganz großen Herausforderungen in der Membranwissenschaft gelöst zu haben, nämlich eine Anionen-Austausch-Membran zu finden, die in konzentrierten KOH-Lösungen stabil ist. Das war immer problematisch, wenn nicht gar unmöglich, wie viele Leute meinten. Ionomr hat es geschafft."

Der zentrale Bestandteil eines Elektrolyseurs ist die ionenleitende Membran. Wie die Membran hergestellt wird, hat einen großen Einfluss auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Membranen von Ionomr ermöglichen zuverlässigere, effizientere und kompaktere Umwandlungsprozesse von intermittierendem Strom in erneuerbare Brennstoffe. Sie erlauben damit die Herstellung des kostengünstigsten grünen Wasserstoffs und von grünen Brennstoffen, die zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft benötigt werden.