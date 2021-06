Cannovum AG geht Liefervereinbarung für medizinisches Cannabis mit Aurora Europe ein

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) hat über ihre lizenzierte Tochtergesellschaft, Cannovum Health eG, eine langfristige Liefervereinbarung mit Aurora geschlossen. Ab heute wird Cannovum das gesamte Sortiment der Medizinalcannabis-Produkte von Aurora an Apotheken in ganz Deutschland vertreiben.

Das kanadische Unternehmen Aurora ist einer der größten Hersteller von medizinischem Cannabis in der Europäischen Union. Nach der Legalisierung von Medizinalcannabis in Deutschland im Jahr 2017 trat Aurora mit der Übernahme des deutschen Unternehmens Pedanios in den deutschen Markt ein und etablierte sich mit Aurora / Pedanios Produkten zu einem der Marktführer in Deutschland. Ärzte und Apotheker konnten daher schon frühzeitig Erfahrungen in der Behandlung ihrer Patienten mit diesen Produkten sammeln.

Die Erweiterung des medizinischen Cannabis-Portfolios um das gesamte Aurora-Produktsortiment ist für Cannovum daher ein wichtiger Schritt, um die bestmögliche Patientenversorgung sicherzustellen.

"Wir wollen Ärzte und Apotheker dabei unterstützen, die passende Behandlung für ihre Patienten zu finden. Damit wir das erreichen können, müssen wir ein komplettes Portfolio an medizinischem Cannabis anbieten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Therapie bedarfsgerecht anzupassen. Durch die Vereinbarung mit Aurora sind wir sicher, dass wir qualitativ hochwertige Arzneimittel anbieten können, damit jeder Patient die beste Therapie erhält", sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG.

Die Pharmareferenten von Cannovum haben ein intensives Training über die neuen Produkte absolviert, um Apotheker und Ärzte sicher beraten zu können.





Kontakt:

Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com

Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Über ihre Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabisbasierten Therapien.

