Palladium in einem Umfeld schwacher Metalle derzeit ein heißer Kandidat

Palladium ist mit Blick auf die nächsten ein bis zwei Jahre ein heißer Kandidat für eine weitere Rallye. Das zeigt unter anderem ein Blick in den aktuellen Commitment of Traders Report, kurz CoT. Hieraus lässt sich ersehen, dass die Produzenten vergleichsweise wenig Futures verkaufen. Der Anteil der Produzenten am Short Open Interest liegt bei 43%, was historisch betrachtet wenig ist. Typischerweise verkaufen Produzenten wenig Futures, wenn deren Produktion nicht allzu üppig ausfällt. Denn jeder verkaufte Kontrakt bedeutet eine Lieferverpflichtung. Und was ich nicht produziert habe, kann ich auch nicht verkaufen.

Die historische Betrachtung zeigt, dass ein Anteil der Produzenten am Short Open Interest von 40-50% bullish zu werten ist. Sie schreiben vergleichsweise wenig Preise fest, was auf eine geringe Produktion hindeutet.

